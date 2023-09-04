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Байден разочарован, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 08:33
Байден разочарован, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 – Reuters - Фото
Джо Байден (Иллюстративное фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован тем, что глава Китая Си Цзиньпин не посетит саммит лидеров G20 в Индии. Но Байден добавил, что собирается "увидеть его", сообщает Reuters.

"Я разочарован... но я собираюсь увидеть его", – сказал Байден журналистам в штате Делавер, не уточняя подробностей.

Байден посетит Индию 7-10 сентября для участия в саммите стран Большой Двадцатки, после этого поедет во Вьетнам, поскольку его администрация стремится укрепить отношения США в Азии, замечает издание.

Источники Reuters сообщили, что Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20, а Китай будет представлять премьер-министр страны Ли Цян.

Президент США ответил журналисту, что ждет своей поездки.

"Я хочу немного больше... координации. Я думаю, что они обе [Индия и Вьетнам] хотят более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", – сказал Байден.

  • Ранее на мероприятие в Индии не пригласили Украину, но пригласили российского диктатора Владимира Путина. В Евросовете сказали, что его визит еще не подтвержден. Reuters заявляло, что от РФ на саммите Путина будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.
  • В последний раз президент США и лидер Китая встречались 14 ноября 2022 года на саммите G20 в Индонезии, обсуждали войну России против Украины и то, что Китай должен влиять на РФ. Тогда оба лидера согласились, что использование ядерного оружия недопустимо.
  • 17 мая Байден заявил, что встретится с главой Китая, но не сообщил когда именно.

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Артём Джерипа
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