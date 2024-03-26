Бельгійський аналітик: Франція Макрона має наполеонівські амбіції щодо безпеки Європи

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

У разі можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому Париж має намір очолити захист Центральної Європи й допомогу Україні. Про це в коментарі LIGA.net для тексту ""Непередбачуваний і небезпечний". Як Європа готується до повернення Дональда Трампа" розповів безпековий аналітик, засновник платформи Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн.

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За його словами, Франція за президентства Емманюеля Макрона справді має "наполеонівські амбіції" щодо безпеки Європи, де хоче відігравати провідну роль. Німеччина, як зазначив аналітик, хоча дає найбільше в Європейському Союзі зброї та грошей Україні, більше приділяє уваги внутрішнім економічним проблемам.

"Однак Париж не може ані сам, ані з Берліном у політичному і безпековому сенсі вести за собою весь ЄС, потрібна коаліція", – заявив Фройденштейн.

Аналітик наголосив, що останнім часом Макрон свідомо проводить все чіткішу політику підтримки України та захисту Центральної Європи. Та щоб досягти результату, на його думку, французький лідер потребує підтримки східного флангу ЄС – країн Балтії, Польщі, Болгарії та Румунії.

З кінця лютого 2024 року Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

20 березня Макрон назвав побоювання суспільства через можливе відправлення військ до України "необхідним сигналом до пробудження". Він заявив, що демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".

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