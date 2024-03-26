Бельгийский аналитик: Франция Макрона имеет наполеоновские амбиции по безопасности Европы

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

В случае возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом Париж намерен возглавить защиту Центральной Европы и помощь Украине. Об этом в комментарии LIGA.net для текста "Непредсказуем и опасен". Как Европа готовится к возвращению Дональда Трампа" рассказал аналитик в сфере безопасности, основатель платформы Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн.

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По его словам, Франция при президентстве Эмманюэля Макрона действительно имеет "наполеоновские амбиции" по безопасности Европы, где хочет играть ведущую роль. Германия, как отметил аналитик, хотя дает больше всего в Европейском Союзе оружия и денег Украине, больше уделяет внимания внутренним экономическим проблемам.

"Однако Париж не может ни сам, ни с Берлином в политическом смысле и смысле безопасности вести за собой весь ЕС, нужна коалиция", – заявил Фройденштейн.

Аналитик подчеркнул, что в последнее время Макрон сознательно проводит более четкую политику поддержки Украины и защиты Центральной Европы. Но для достижения результата, по его мнению, французский лидер нуждается в поддержке восточного фланга ЕС – стран Балтии, Польши, Болгарии и Румынии.

С конца февраля 2024 года Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

20 марта Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению". Он заявил, что демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".

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