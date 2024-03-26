Бельгийский аналитик: Франция Макрона имеет наполеоновские амбиции по безопасности Европы
В случае возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом Париж намерен возглавить защиту Центральной Европы и помощь Украине. Об этом в комментарии LIGA.net для текста "Непредсказуем и опасен". Как Европа готовится к возвращению Дональда Трампа" рассказал аналитик в сфере безопасности, основатель платформы Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн.
По его словам, Франция при президентстве Эмманюэля Макрона действительно имеет "наполеоновские амбиции" по безопасности Европы, где хочет играть ведущую роль. Германия, как отметил аналитик, хотя дает больше всего в Европейском Союзе оружия и денег Украине, больше уделяет внимания внутренним экономическим проблемам.
"Однако Париж не может ни сам, ни с Берлином в политическом смысле и смысле безопасности вести за собой весь ЕС, нужна коалиция", – заявил Фройденштейн.
Аналитик подчеркнул, что в последнее время Макрон сознательно проводит более четкую политику поддержки Украины и защиты Центральной Европы. Но для достижения результата, по его мнению, французский лидер нуждается в поддержке восточного фланга ЕС – стран Балтии, Польши, Болгарии и Румынии.
- С конца февраля 2024 года Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.
- 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.
- Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.
- 20 марта Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению". Он заявил, что демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".
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