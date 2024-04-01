Бійню в "Крокусі" Росія може використати проти України на Глобальному Півдні — розвідка

Юсов заявив, що не варто розраховувати на щось нове у війні, оскільки Росія і так атакує Україну всіма можливими засобами

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія може використати звинувачення України у причетності до терористичного акту в Підмосков'ї 22 березня, щоб підірвати авторитет Києва у країнах Глобального Півдня. Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі NV.

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За його словами, Кремль хоче використати у власних інтересах бійню в концертному залі "Крокус", але це буде грою на внутрішню та закордонну публіку, оскільки РФ і так застосовує всі можливі озброєння проти України, крім зброї масового ураження.

Він зазначив, що не варто розраховувати на щось нове, оскільки росіяни ведуть війну на знищення України.

"РФ намагається прикидатися жертвою для перезавантаження свого образу країни-агресора. Оскільки саме режим Путіна залишається головним джерелом терористичних загроз, у тому числі у світі, і щодня вчиняє терористичні атаки проти нашої держави та нашого населення", – сказав Юсов.

Представник відомства заявив, що окупанти продовжують інформаційні операції для дискредитації України та її керівництва на міжнародній арені, а також можуть використати фейкові звинувачення у країнах Глобального Півдня.

"Тут, на жаль, цинізму путінської Росії немає межі, ну, як зрештою, немає нічого нового у цих звинуваченнях", – резюмував він.

22 березня 2024 року в Росії почалася стрілянина в підмосковному концертному залі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля в нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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