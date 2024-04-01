Бойню в "Крокусе" Россия может использовать против Украины на Глобальном Юге — разведка
Россия может использовать обвинения Украины в причастности к террористическому акту в Подмосковье 22 марта, чтобы подорвать авторитет Киева в странах Глобального Юга. Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии NV.
По его словам, Кремль хочет использовать в собственных интересах бойню в концертном зале "Крокус", но это будет игрой на внутреннюю и заграничную публику, так как РФ и так применяет все возможные вооружения против Украины, кроме оружия массового поражения.
Он отметил, что не стоит рассчитывать на что-то новое, поскольку россияне и так ведут войну на уничтожение Украины.
"РФ пытается притворяться жертвой для перезагрузки своего образа страны-агрессора. Поскольку именно режим Путина остается главным источником террористических угроз, в том числе в мире, и ежедневно совершает террористические атаки против нашего государства и нашего населения", — сказал Юсов.
Представитель ведомства заявил, что оккупанты продолжают информационные операции для дискредитации Украины и ее руководства на международной арене, а также могут использовать фейковые обвинения в странах Глобального Юга.
"Здесь, к сожалению, цинизму путинской России нет предела, ну, как, в конце концов, нет ничего нового в этих обвинениях", – резюмировал он.
- 22 марта 2024 года в России началась стрельба в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.
- МИД Украины отвергло обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.
- 23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.
- 24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.
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