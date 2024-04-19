Білий дім обіцяє "моментальну" допомогу Україні після рішення Конгресу

Речниця Карін Жан-П'єр заявила, що адміністрація Байдена не зволікатиме з допомогою Україні

Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр висловила впевненість, що США надішлють військову допомогу Україні одразу після голосування за відповідний законопроєкт у Конгресі. Про це вона заявила на брифінгу ввечері 19 квітня.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання, як швидко Сполучені Штати почнуть постачати Україні пакети військової допомоги після рішення американських законодавців, Жан-П'єр сказала: "Одразу ж. Адміністрація президента неодноразово наголошувала на необхідності швидкого рішення Конгресу".

Вона зазначила, що українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу.

"Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб пакет допомоги був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", – заявила речниця Білого дому.

Палата представників 19 квітня ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні. Фінальне голосування у Палаті представників відбудеться 20 квітня.

15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

Того самого дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.

публікувала основне. Раніше LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Читайте також: Кредит та конфіскація активів російських олігархів. Спікер Джонсон – про допомогу Україні