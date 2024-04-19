Білий дім обіцяє "моментальну" допомогу Україні після рішення Конгресу
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр висловила впевненість, що США надішлють військову допомогу Україні одразу після голосування за відповідний законопроєкт у Конгресі. Про це вона заявила на брифінгу ввечері 19 квітня.
Відповідаючи на запитання, як швидко Сполучені Штати почнуть постачати Україні пакети військової допомоги після рішення американських законодавців, Жан-П'єр сказала: "Одразу ж. Адміністрація президента неодноразово наголошувала на необхідності швидкого рішення Конгресу".
Вона зазначила, що українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу.
"Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб пакет допомоги був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", – заявила речниця Білого дому.
Палата представників 19 квітня ухвалила на процедурному голосуванні законопроєкт про надання допомоги Україні. Фінальне голосування у Палаті представників відбудеться 20 квітня.
- 15 квітня 2024 року сенатор Шумер заявив, що лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Ізраїлю й Україні.
- 17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.
- Того самого дня з'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні. LIGA.net публікувала основне.
- Раніше LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
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