Белый дом обещает "моментальную" помощь Украине после решения Конгресса

Представительница Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена не будет медлить с помощью Украине

Карин Жан-Пьер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что США пришлют военную помощь Украине сразу после голосования за соответствующий законопроект в Конгрессе. Об этом она заявила на брифинге вечером 19 апреля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, как быстро Соединенные Штаты начнут поставлять Украине пакеты военной помощи после решения американских законодателей, Жан-Пьер сказала: "Сразу же. Администрация президента неоднократно отмечала необходимость быстрого решения Конгресса".

Она отметила, что украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса.

"Но мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы пакет помощи был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – заявила представитель Белого дома.

Палата представителей 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.

15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.

17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.

В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.

публиковала основное. Ранее LIGA.net писала, что содержит пакет помощи США для Украины, и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

Читайте также: Кредит и конфискация активов российских олигархов. Спикер Джонсон – о помощи Украине