Белый дом обещает "моментальную" помощь Украине после решения Конгресса
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что США пришлют военную помощь Украине сразу после голосования за соответствующий законопроект в Конгрессе. Об этом она заявила на брифинге вечером 19 апреля.
Отвечая на вопрос, как быстро Соединенные Штаты начнут поставлять Украине пакеты военной помощи после решения американских законодателей, Жан-Пьер сказала: "Сразу же. Администрация президента неоднократно отмечала необходимость быстрого решения Конгресса".
Она отметила, что украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса.
"Но мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы пакет помощи был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – заявила представитель Белого дома.
Палата представителей 19 апреля приняла на процедурном голосовании законопроект о предоставлении помощи Украине. Финальное голосование в Палате представителей состоится 20 апреля.
- 15 апреля 2024 года сенатор Шумер заявил, что лидеры Конгресса достигли согласия о помощи Израилю и Украине.
- 17 апреля Джонсон сообщил, что Палата представителей будет голосовать за законопроект о помощи для Украины 20 апреля.
- В тот же день появился текст законопроекта о помощи США Украине. LIGA.net публиковала основное.
- Ранее LIGA.net писала, что содержит пакет помощи США для Украины, и публиковала соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
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