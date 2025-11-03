Bloomberg: Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow для ударів по Росії

Постачання невказаної кількості британських ракет було здійснено для того, щоб забезпечити ЗСУ запасами напередодні зими

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikipedia)

Уряд Великої Британії надав Україні нові партії крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити свою кампанію далекобійних ударів по території Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Постачання невказаної кількості ракет було здійснено для забезпечення України запасами напередодні зимових місяців. Як заявили співрозмовники, Лондон зробив це на тлі побоювань, що Кремль посилить атаки на цивільних.

Про дії Британії стало відомо після того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Британські ракети допомогли Силам оборони атакувати вразливі місця в Росії. У жовтні українські військові заявили, що вразили російський хімічний завод за допомогою цієї далекобійної зброї британського виробництва, нагадали журналісти.

Storm Shadow – це високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 км. Уряд Британії не повідомляє, скільки ракет було надано Україні під час війни, і не публікує регулярних оголошень про постачання.