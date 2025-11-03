Bloomberg: Британия передала Украине дополнительные ракеты Storm Shadow для ударов по РФ

Поставка неуказанного количества британских ракет была осуществлена для того, чтобы обеспечить ВСУ запасами накануне зимы

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikipedia)

Правительство Великобритании предоставило Украине новые партии крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить свою кампанию дальнобойных ударов по территории России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Поставка неуказанного количества ракет была осуществлена для обеспечения Украины запасами в преддверии зимних месяцев. Как заявили собеседники, Лондон сделал это на фоне опасений, что Кремль усилит атаки на гражданских.

О действиях Британии стало известно после того, как президент США Дональд Трамп снова исключил возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Британские ракеты помогли Силам обороны атаковать уязвимые места в России. В октябре украинские военные заявили, что поразили российский химический завод с помощью этого дальнобойного оружия британского производства, напомнили журналисты.

Storm Shadow – это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 км. Правительство Британии не сообщает, сколько ракет было предоставлено Украине во время войны, и не публикует регулярных объявлений о поставках.