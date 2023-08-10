Британський генерал про удари по РФ: Потрібно атакувати більше військових об'єктів, але все законно

Колишній заступник начальника штабу оборони Великої Британії Саймон Мейолл заявив, що Україна "законно чинить опір", атакуючи територію Росії. Про це він повідомив в ефірі Sky News.

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За його словами, президент Володимир Зеленський "дуже усвідомлює" втрату моральної переваги у війні та правильно робить, що не використовує західну зброю для ударів по території РФ.

"Одна з речей, у яких Україна дуже хороша — це не використовувати військову техніку, подаровану їй західними країнами, за межами своїх кордонів. Зеленський усвідомлює розширення війни, втрату моральної переваги і робить підтримку Заходу трохи більш двоїстою", — заявив генерал.

Коментуючи удари по російській території, він сказав, що українці "законно опираються, але їм потрібно атакувати більше військових об'єктів".

Учора, під ранок 9 серпня, у Москві також лунали вибухи: окупанти заявили про БПЛА у тому ж Домодєдово та на Мінському шосе. Ось відео.

Пізніше, 9 серпня, на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух.

Момент вибуху потрапив на відео.

Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики з розкиданими артилерійськими снарядами. У одного з операторів вихопили телефон.

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