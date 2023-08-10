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Британский генерал об ударах по РФ: Надо атаковать больше военных объектов, но все законно

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:36
Британский генерал об ударах по РФ: Надо атаковать больше военных объектов, но все законно - Фото
Саймон Мэйолл (Фото: скриншот с видео)

Бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании Саймон Мэйолл заявил, что Украина "законно сопротивляется", атакуя территорию России . Об этом он сообщил в эфире Sky News.

По его словам, президент Владимир Зеленский "очень осознает" потерю морального превосходства в войне и правильно делает, что не использует западное оружие для ударов по территории РФ. 

"Одна из вещей, в которых Украина очень хороша — это не использовать военную технику, подаренную ей западными странами, за пределами своих границ. Зеленский осознает расширение войны, потерю морального превосходства и делает поддержку Запада немного более двойственной", — заявил генерал. 

Комментируя удары по российской территории он сказал, что украинцы "законно сопротивляются, но им нужно атаковать больше военных объектов". 

  • Вчера, под утро 9 августа, в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в том же Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.
  • Позднее, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв.
  • Момент взрыва попал на видео.
  • Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

Смотрите также: "Я видела, как оно взорвалось". В Домодедово под Москвой взрыв и пожар — видео с картой

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийРоссияВеликобританиявойнавоенная помощь
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