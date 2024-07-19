Британія подвоїть підтримку України – прем'єр Стармер

Про це він повідомив під час візиту українського президента Володимира Зеленського в його резиденцію

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що країна подвоїть підтримку України. Його слова цитує The Guardian.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Стармер акцентував, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії" і що агресія Росії є "непрощенною і не може залишитися безкарною".

Окрім цього, британський прем'єр підтвердив, що прийняв запрошення відвідати Україну знову в майбутньому.

Про це він повідомив під час візиту українського президента Володимира Зеленського в його резиденцію.

10 липня Стармер підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Тоді він погодився, що це справа України, як саме вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Опісля видання The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Міноборони Британії написало, що країна не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії.

Співрозмовник видання акцентував, що ситуація є "більш нюансованою", ніж припускав президент Зеленський. Також він зазначив, що дозвіл на запуск стратегічної ракети на територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Британія.

19 липня міністр оборони країни Джон Хілі заявив, що Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії, проте може дозволити використовувати відповідний тип зброї для таких атак.

Читайте також: У Британії суперечності щодо ударів Storm Shadow по РФ. Політолог Кузьо: Вирішувати не військовим