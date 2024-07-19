Британия удвоит поддержку Украины – премьер Стармер

Об этом он сообщил во время визита президента Владимира Зеленского в его резиденцию

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна удвоит поддержку Украины. Его слова цитирует The Guardian.

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Стармер акцентировал, что Украина имеет "непреклонную поддержку Великобритании" и что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

Кроме того, британский премьер подтвердил, что принял приглашение посетить Украину снова в будущем.

Об этом он сообщил во время визита президента Владимира Зеленского в его резиденцию.

10 июля Стармер подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Тогда он согласился, что это дело Украины, как именно она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией.

Потом издание The Telegraph со ссылкой на собеседников в Минобороны Великобритании написало, что страна не позволяет Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России.

Собеседник издания акцентировал, что ситуация "более нюансированная", чем предполагал президент Зеленский. Также он отметил, что разрешение на запуск стратегической ракеты на территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Британия.

19 июля министр обороны страны Джон Хили заявил, что Британия не будет помогать Украине поражать цели в России, однако может позволить использовать соответствующий тип оружия для таких атак.

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