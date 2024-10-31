Британія та Німеччина обладнають гелікоптери для України сучасною зброєю
Гелікоптер Sea King (Фото: alamy.com)

Німеччина та Велика Британія оснастять гелікоптери Sea King для України сучасними ракетними системами. Про це повідомили на сайті уряду Британії.

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У повідомленні йдеться, що країни в короткостроковій перспективі нададуть Україні нові наступальні можливості. Однак у відомстві не уточнили, про яку кількість гелікоптерів йтиметься, а також якими саме системами їх планують обладнати.

Крім того, Британія планує посилити підтримку коаліції з бронетехніки під керівництвом Німеччини та Польщі. Німеччина, своєю чергою, має намір підтримати коаліцію щодо безпілотників під керівництвом Латвії та Британії.

Довідка. Гелікоптер Sea King – дводвигунний палубний гелікоптер, призначений для боротьби з підводними човнами. З 1963 року Британія виготовила 41 вертоліт цього типу у шести різних модифікаціях. Перший вертоліт Україна отримала від Великої Британії у січні 2023 року, а у січні 2024 року Німеччина оголосила про передавання ще шести.
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