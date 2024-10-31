Британия и Германия оборудуют вертолеты для Украины современным оружием

Вертолет Sea King (Фото: alamy.com)

Германия и Великобритания оснастят вертолеты Sea King для Украины современными ракетными системами. Об этом сообщили на сайте правительства Британии.

В сообщении сказано, что страны в "краткосрочной перспективе" предоставят Украине новые наступательные возможности. Однако в ведомстве не уточнили, о каком количестве вертолетов будет идти речь, а также какими именно системами их планируют оборудовать.

Кроме того, Британия планирует усилить поддержку коалиции по бронетехнике под руководством Германии и Польши. Германия, в свою очередь, намерена поддержать коалицию по беспилотникам под руководством Латвии и Британии.

Справка. Вертолет Sea King -двухдвигательный палубный вертолет, предназначенный для борьбы с подводными лодками. С 1963 года Британия произвела 41 вертолет этого типа в шести разных модификациях. Первый вертолет Украина . Вертолет Sea King -двухдвигательный палубный вертолет, предназначенный для борьбы с подводными лодками. С 1963 года Британия произвела 41 вертолет этого типа в шести разных модификациях. Первый вертолет Украина получила от Великобритании в январе 2023 года, а в январе 2024 года Германия объявила о передаче еще шести.

30 октября стало известно, что Норвегия профинансирует вооружение для украинских F-16.

31 октября президент Зеленский заявил, что будет просить оружие у Южной Кореи. Речь идет об артснарядах и системах ПВО.

Также Зеленский отметил, что Польша обещала передать Украине истребители МиГ, но до сих пор этого не сделала, несмотря на договоренность с НАТО.