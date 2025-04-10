Британія запровадила санкції проти чиновників Грузії за порушення прав людини

Санкції мають на увазі, серед іншого, заборону на в'їзд до країни

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

Велика Британія 10 квітня запровадила санкції проти чотирьох грузинських чиновників за порушення прав людини під час мітингів. Під обмеження потрапив і заступник міністра внутрішніх справ Шалву Бедоідзе, повідомляє Ехо Кавказу.

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Також під санкції потрапили заступник начальника управління з особливих доручень МВС Мірза Кезевадзе, генпрокурор Георгій Габіташвілі та начальник спеціальної слідчої служби Карло Кацитадзе.

Санкції передбачають, зокрема, заморожування активів і заборону на в'їзд до Великої Британії.

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Британський уряд заявив, що всі четверо вчинили дії, що є грубим порушенням права особи на свободу від жорстокого поводження або покарання.

"Зокрема, під час протестів, що відбулися після оголошення про зупинення переговорів про вступ до ЄС, Міністерство внутрішніх справ Грузії спостерігало за невідповідним застосуванням насильства з боку поліції щодо протестувальників", – йдеться у заяві.

Повідомляється, що Габіташвілі не забезпечив розслідування випадків насильства над протестувальниками та не притягнув винних до відповідальності. Кацитадзе також звинувачується у тому, що не провів належного розслідування за фактами поліційного насильства.

Кезевадзе відповідає за дії силовиків, які застосовували насильство, а Бедоідзе, як стверджується, причетний до надмірного насильства поліції проти протестувальників.