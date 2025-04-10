Британия ввела санкции против чиновников Грузии за нарушение прав человека
Великобритания 10 апреля ввела санкции против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека на митингах. Под ограничения попал и замминистра внутренних дел Шалву Бедоидзе, передает Эхо Кавказа.
Также под санкции попали заместитель начальника управления по особым поручениям МВД Мирза Кезевадзе, генпрокурор Георгий Габиташвили и начальник специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
Британское правительство заявило, что все четверо совершили действия, являющиеся грубым нарушением права личности на свободу от жестокого обращения или наказания.
"В частности, во время протестов, произошедших после объявления о приостановке переговоров о вступлении в ЕС, Министерство внутренних дел Грузии наблюдало за несоразмерным применением насилия со стороны полиции в отношении протестующих", – говорится в заявлении.
Сообщается, что Габиташвили не обеспечил расследование случаев насилия над протестующими и не привлек виновных к ответственности. Кацитадзе также обвиняется в том, что не провел должного расследования по фактам полицейского насилия.
Кезевадзе несет ответственность за действия силовиков, применявших насилие, а Бедоидзе, как утверждается, причастен к чрезмерному насилию полиции против протестующих.
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