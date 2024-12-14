Британський експерт Ледвідж прогнозує угоду до весни, яка не сподобається ні Україні, ні РФ

Трамп, Макрон та Зеленський на зустрічі в Парижі з нагоди церемонії відкриття після реставрації Собору Паризької Богоматері 7 грудня (Фото: EPA-EFE/Presidential Press Service of Ukraine)

До весни буде угода про перемир’я між Україною і РФ і заморожування фронту. Такий прогноз в інтерв’ю LIGA.net дав британський військовий експерт Френк Ледвідж.

"Новообраний президент США Дональд Трамп багато інвестує в цю політику. Ймовірно, досягне угоди з росіянами. Вона не сподобається українцям. Так само – росіянам. Але це буде, мабуть, найкраще з того, що можна отримати. Для відбудови України європейці дадуть гроші", – каже Ледвідж.

Він вважає, що "головний клопіт" Києва – зупинити війну так, щоб вона не розпочалася знову за кілька років.

"Один із варіантів – Трамп може пригрозити російському диктатору Володимиру Путіну, що якщо той перетне демілітаризовану зону, то прийде армія США чи буде удар по Москві. Якщо Трамп укладе угоду, то не зрадіє, якщо Путін її порушить", – зазначив експерт.

Лінію розмежування у разі заморожування війни будуть контролювати українці та росіяни, вважає Ледвідж.

"Не війська США, бо Трамп проти. У Кореї, де довга і глибока демаркаційна лінія, її по обидва боки охороняють корейці. В Україні буде так само – не бачу країн, яка б пішла в цю зону, крім сторін війни", – додав він.

Трамп вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, бо вона є складнішою за ситуацію на Близькому Сході.

7 грудня Трамп підтвердив на зустрічі із Зеленським та Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.