Британский эксперт Ледвидж прогнозирует сделку до весны – она не понравится Украине и РФ

Трамп много инвестирует в завершение войны в Украине, так что достигнет соответствующего соглашения, считает британский военный эксперт

Трамп, Макрон и Зеленский на встрече в Париже по случаю церемонии открытия после реставрации Собора Парижской Богоматери 7 декабря (Фото: EPA-EFE/Presidential Press Service of Ukraine)

До весны будет соглашение о перемирии между Украиной и РФ и замораживании фронта. Таков прогноз в интервью LIGA.net дал британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

"Новоизбранный президент США Дональд Трамп много инвестирует в эту политику. Вероятно, достигнет соглашения с россиянами. Оно не понравится украинцам. Так же – россиянам. Но это будет, пожалуй, лучшее из того, что можно получить. Для восстановления Украины европейцы дадут денег", – говорит Ледвидж.

Он считает, что "главные хлопоты" Киева – остановить войну так, чтобы она не началась снова через несколько лет.

"Один из вариантов – Трамп может пригрозить российскому диктатору Владимиру Путину, что если тот пересечет демилитаризованную зону, то придет армия США или будет удар по Москве. Если Трамп заключит соглашение, то не обрадуется, если Путин его нарушит", – отметил эксперт.

Линию разграничения в случае замораживания войны будут контролировать украинцы и россияне, считает Ледвидж.

"Не войска США, потому что Трамп против. В Корее, где длинная и глубокая демаркационная линия, ее с обеих сторон охраняют корейцы. В Украине будет так же – не вижу стран, которые пошли бы в эту зону, кроме сторон войны", – добавил он.

Трамп считает приоритетом завершения российско-украинской войны, потому что она сложнее ситуации на Ближнем Востоке.

7 декабря Трамп подтвердил на встрече с Зеленским и Макроном, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.