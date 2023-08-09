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"Були засічки" – Повітряні сили пояснили тривогу у всій країні та дані про нібито пуски

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 19:36
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Ввечері 9 серпня Росія імітувала пуски ракет, у зв’язку з чим у всій країні було оголошено повітряну тривогу, а також були повідомлення у соцмережах про нібито пуски з МіГ-31К. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

О 17:43 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку для всієї України. Була загроза пусків аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К. О 18:07 загрозу було скасовано.

Ігнат розповів, що відбувся черговий зліт Міг-31К, який є носієм "Кинджалів". Після відбою тривоги, вірогідно, був повторний зліт, і була загроза застосування ракет.

"Були "засічки" – власне чому і здійнялась ось ця інформаційна напруга. Була "засічка" в районі північних областей – відповідно, багато Telegram-каналів почали писати про те, що рухаються ракети Х-47 "Кинджал" в напрямку Вінницької області чи інших. "Засічка" зі швидкістю 7500 [км/год] – це характерний маркер, що це може рухатись саме аеробалістична ракета", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що імітаційні пуски, про які йде мова, – це коли працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби, створюючи хибні мітки.

Ігнат додав, що у росіян дуже потужні засоби РЕБ, і особливо активно вони працюють в зоні бойових дій.

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Оксана Житнюк
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війнаповітряні силиповітряна тривогатривогаЮрій Ігнат
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