"Были засечки" – Воздушные силы объяснили тревогу по всей стране и данные о якобы пусках

Вечером 9 августа Россия имитировала пуски ракет, в связи с чем по всей стране была объявлена воздушная тревога, а также были сообщения в соцсетях о якобы пусках с МиГ-31К. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В 17:43 Воздушные силы объявили о ракетной опасности для всей Украины. Была угроза пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К. В 18:07 угроза была отменена.

Игнат рассказал, что состоялся очередной взлет Миг-31К, который является носителем "Кинжалов". После отбоя тревоги, вероятно, был повторный взлет, и была угроза применения ракет.

"Были "засечки" – собственно почему и началось вот это информационное напряжение. Была "засечка" в районе северных областей – соответственно, многие Telegram-каналы начали писать о том, что движутся ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Винницкой области или других. "Засечка" со скоростью 7500 [км/ч] – это характерный маркер, что это может двигаться именно аэробаллистическая ракета", – сказал Игнат.

Он объяснил, что имитационные пуски, о которых идет речь, – это когда работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы, создавая ложные метки.

Игнат добавил, что у россиян очень мощные средства РЭБ, и особенно активно они работают в зоне боевых действий.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами", в том числе по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

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