Чехія може передати Україні не одну ракету "Фламінго", а відразу дві

Компанія-виробник готова за зібрані гроші виробити не одну, а дві ракети "Фламінго" для української армії

Ракета "Фламінго" (Фото: Associated Press)

Чеська організація "Подарунок Путіну" може передати Україні одразу дві ракети "Фламінго" за суму, яка була зібрана на одну ракету. Про це повідомляє Novinek із посиланням на інформацію від організації.

"Подарунок Путіну" менш ніж за дві доби зібрала 12,5 млн крон ($595 000) на ракету "Фламінго". Її хотіли назвати "Дана-1" на честь померлої фізикині-ядерниці Дани Драбової. Другу ракету планують назвати "Дана-2".

"Ми ведемо переговори з виробником ракет ""Фламінго" – компанією Fire Point. За обумовлені 12,5 млн крон буде створено не одну ракету імені Дани Драбової, а дві", – сказав Мартін Ондрачек з організації Dárek pro Putina.

Під час збору всього вдалося зібрати близько 16 млн крон ($760 895) із запланованих 12 млн ($570 000). Організація "Подарунок Путіну" планує надати громадськості можливість самостійно вирішити, що зробити із сумою, що залишилася.

"Ми запустимо голосування в соціальних мережах про те, як розпорядитися цими грошима. Ми можемо купити машини швидкої допомоги, пластикову вибухівку або, наприклад, пожертвувати на навчальний літак", – сказав Ондрачек.