Чехия может передать Украине не одну ракету "Фламинго", а сразу две

Компания-производитель готова за собранные деньги произвести не одну, а две ракеты "Фламинго" для украинской армии

Ракета "Фламинго" (Фото: Associated Press)

Чешская организация "Подарок Путину" может передать Украине сразу две ракеты "Фламинго" за сумму, которая была собрана на одну ракету. Об этом сообщает Novinek со ссылкой на информацию от организации.

"Подарок Путину"меньше чем за двое суток собрала 12,5 млн крон ($595 000) на ракету "Фламинго". Ее хотели назвать "Дана-1" в честь умершего физика-ядерщика Даны Драбовой. Вторую ракету планируют назвать "Дана-2".

"Мы ведем переговоры с производителем ракет "Фламинго" – компанией Fire Point. За оговоренные 12,5 млн крон будет создана не одна ракета имени Даны Драбовой, а две", – сказал Мартин Ондрачек из организации Dárek pro Putina.

В ходе сбора всего удалось собрать около 16 млн крон ($760 895) из запланированных 12 млн ($570 000). Организация "Подарок Путину" планирует предоставить общественности возможность самостоятельно решить, что сделать с оставшейся суммой.

"Мы запустим голосование в социальных сетях о том, как распорядиться этими деньгами. Мы можем купить машины скорой помощи, пластиковую взрывчатку или, например, пожертвовать на учебный самолет", – сказал Ондрачек.