"Людяність робить його особливим": Резніков про атмосферу у кабінеті Залужного 24 лютого

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Washington Post поділився своїми спогадами з першого дня повномасштабної війни, коли він прийшов у кабінет до головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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За словами Резнікова, він побачив, як Залужний стоїть над великими картами і відповідає на кілька телефонних дзвінків.

Головком отримував інформацію з передової та відповідав короткими наказами, але щоразу додавав ласкаве слово, називаючи військових "красенями" або "молодцями", додав глава Міноборони.

"Це людяність. Хлопець одягнений у генеральську форму, але його людяність робить його особливим", – наголосив міністр.

30 червня 2023 року Залужний заявив, що наступ, – це "не шоу", і що кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

Залужний та президент Зеленський неодноразово повідомляли, що контрнаступ розвивається за планом, ініціатива в руках України.

ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні.

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