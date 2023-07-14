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"Людяність робить його особливим": Резніков про атмосферу у кабінеті Залужного 24 лютого

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 23:11
Олексій Резніков (фото: ЕРА)

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Washington Post поділився своїми спогадами з першого дня повномасштабної війни, коли він прийшов у кабінет до головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

За словами Резнікова, він побачив, як Залужний стоїть над великими картами і відповідає на кілька телефонних дзвінків.

Головком отримував інформацію з передової та відповідав короткими наказами, але щоразу додавав ласкаве слово, називаючи військових "красенями" або "молодцями", додав глава Міноборони.

"Це людяність. Хлопець одягнений у генеральську форму, але його людяність робить його особливим", – наголосив міністр.

  • 30 червня 2023 року Залужний заявив, що наступ, – це "не шоу", і що кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
  • Залужний та президент Зеленський неодноразово повідомляли, що контрнаступ розвивається за планомініціатива в руках України.
  • ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні. 

Читайте також: У 2019 році Залужного затримав Інтерпол, Кремль вніс його до списку "воєнних злочинців"

Мілана Головань
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війнаОлексій РезніковВалерій Залужний
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