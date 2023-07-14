"Человечность делает его особенным": Резников об атмосфере в кабинете Залужного 24 февраля

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Washington Post поделился своими воспоминаниями с первого дня полномасштабной войны, когда он пришел в кабинет главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

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По словам Резникова, он увидел, как Залужный стоит над большими картами и отвечает на несколько телефонных звонков.

Главком получал информацию с передовой и отвечал краткими приказами, но каждый раз добавлял ласковое слово, называя военных "красавцами" или "молодцами", добавил глава Минобороны.

"Это человечность. Парень одет в генеральскую форму, но его человечность делает его особенным", – подчеркнул министр.

30 июня 2023 года Залужный заявил, что наступление? – это "не шоу", и что каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Залужный и президент Зеленский неоднократно сообщали, что контрнаступление развивается по плану, инициатива в руках Украины.

ВСУ продолжают наступательную операцию на Бердянск и Мелитополь, за прошлую неделю было освобождено 10 кв. км к югу.

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