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"Человечность делает его особенным": Резников об атмосфере в кабинете Залужного 24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 23:11
Алексей Резников (фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Washington Post поделился своими воспоминаниями с первого дня полномасштабной войны, когда он пришел в кабинет главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

По словам Резникова, он увидел, как Залужный стоит над большими картами и отвечает на несколько телефонных звонков.

Главком получал информацию с передовой и отвечал краткими приказами, но каждый раз добавлял ласковое слово, называя военных "красавцами" или "молодцами", добавил глава Минобороны.

"Это человечность. Парень одет в генеральскую форму, но его человечность делает его особенным", – подчеркнул министр.

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Милана Головань
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Алексей РезниковвойнаВалерий Залужный
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