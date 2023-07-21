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Чернігівська область. Росіяни атакують ракетами, лунають вибухи, є приліт у будинок культури — фото

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21.07.2023, 11:36
Чернігівська область. Росіяни атакують ракетами, лунають вибухи, є приліт у будинок культури — фото - Фото
Наслідки удару по Чернігівській області (Фото: ОК "Північ")

Російські окупанти атакують ракетами Чернігівську область, влада просить мешканців не виходити з укриттів. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 10:23.

Об 11:14 Чаус заявив про ракетні удари по регіону, закликав не ігнорувати загрозу і бути в укриттях.

Місцеві пабліки також писали про вибухи в області.

В оперативному командуванні "Північ" повідомили про пошкодження будівлі будинку культури в одному із населених пунктів. Попередньо, без жертв.

Окрім цього, Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Вінницької та Житомирської областей.

Також вибухи лунають на Одещині, яку росіяни атакують надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" із тимчасово окупованого Криму.

  • Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. 
  • 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
  • 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

Дивиться також: Під Одесою збитий російський "Калібр" впав у будинок і придавив господаря, людина вижила – відео

Дмитро Гриниченко
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