UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Черниговская область. Россияне атакуют ракетами, звучат взрывы, есть прилет в ДК — фото

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 11:36
Черниговская область. Россияне атакуют ракетами, звучат взрывы, есть прилет в ДК — фото - Фото
Последствия удара по Черниговской области (Фото: ОК "Север")

Российские оккупанты атакуют ракетами Черниговскую область, власти просят жителей не выходить из укрытий. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 10:23.

В 11:14 Чаус заявил о ракетных ударах по региону, призвал не игнорировать угрозу и быть в укрытиях.

Местные паблики также писали о взрывах в области.

В оперативном командовании "Север" сообщили о повреждении здания дома культуры в одном из населенных пунктов. Предварительно, без жертв. 

Кроме этого, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Винницкой и Житомирской областей. 

Также взрывы звучат в Одесской области, которую россияне атакуют сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма. 

  • Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
  • 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
  • 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

Смотрите также: Под Одессой сбитый российский "Калибр" упал в дом и придавил хозяина, человек выжил – видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный ударобстрелычерниговская областьвячеслав чаус
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 