Черниговская область. Россияне атакуют ракетами, звучат взрывы, есть прилет в ДК — фото
Российские оккупанты атакуют ракетами Черниговскую область, власти просят жителей не выходить из укрытий. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 10:23.
В 11:14 Чаус заявил о ракетных ударах по региону, призвал не игнорировать угрозу и быть в укрытиях.
Местные паблики также писали о взрывах в области.
В оперативном командовании "Север" сообщили о повреждении здания дома культуры в одном из населенных пунктов. Предварительно, без жертв.
Кроме этого, Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Винницкой и Житомирской областей.
Также взрывы звучат в Одесской области, которую россияне атакуют сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма.
- Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
- 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
- 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
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