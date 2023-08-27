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Чотири головні новини України та світу на 19:00 27 серпня

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 19:00
Чотири головні новини України та світу на 19:00 27 серпня - Фото
Фото: EPA

1. Усик впав, але нокаутував Дюбуа. Український боксер Олександр Усик впевнено переміг обов'язкового претендента Деніела Дюбуа та зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі (понад 90,7 кг). (докладніше)

2. Військова контррозвідка СБУ атакувала літаки на Курському аеродромі. Дрони-камікадзе військової контррозвідки СБУ відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29 на Курському аеродромі. (докладніше)

3. Зеленський розраховує на додаткову зброю від партнерів у вересні. Президент Володимир Зеленський очікує на нові оборонні пакети від західних партнерів у вересні. За словами Зеленського, у вересні мають відбутися наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до гарантій безпеки України. (докладніше)

4. Роботино. ЗСУ просуваються до наступного села на південь. Сили оборони України на Таврійському напрямку просуваються до села Новопрокопівка, що йде за Роботине. (докладніше)

Наталія Медведєва
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