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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 27 августа

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 27 августа - Фото
Фото: EPA

1. Усик упал, но нокаутировал Дюбуа. Украинский боксер Александр Усик уверенно победил обязательного претендента Дэниела Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). (подробнее)

2. Военная контрразведка СБУ атаковала самолеты на Курском аэродроме. Дроны-камикадзе военной контрразведки СБУ отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29 на Курском аэродроме. (подробнее)

3. Зеленский рассчитывает на дополнительное оружие от партнеров в сентябре. Президент Владимир Зеленский ожидает новых оборонных пакетов от западных партнеров в сентябре. По словам Зеленского, в сентябре должны пройти следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к гарантиям безопасности Украины. (подробнее)

4. Роботино. ВСУ продвигаются к следующему селу на юг. Силы обороны Украины на Таврийском направлении продвигаются к следующему за Работино селу Новопрокоповка. (подробнее)

Наталья Медведева
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