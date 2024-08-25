Чотири головні новини України та світу на 22:00 25 серпня
- Білорусь зосереджує війська на кордоні з Україною. МЗС закликало відвести сили. Білорусь під виглядом навчань зосереджує значну кількість військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої Групи Вагнера, повідомило Міністерство закордонних справ з посиланням на розвідувальні органи України. Відомство закликало сусідів відвести війська й зауважило, що у разі порушення кордону військові скупчення та об'єкти у Білорусі стануть легітимними цілями для ЗСУ (детальніше).
- У Краматорську з-під завалів дістали тіло британця. Reuters повідомляла, що там її журналіст. Через російський ракетний удар по Краматорську 24 серпня загинув британський громадянин, ще шестеро осіб отримали поранення, повідомила Донецька обласна прокуратура. Британська агенція Reuters писала, що під завалами перебував її співробітник (детальніше).
- Нардеп Дмитрук незаконно перетнув кордон, розпочато розслідування – джерело. Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні ж повідомили про підозру у нападах на військового та правоохоронця. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Артема Дмитрука (детальніше).
- Хезболла запустила по Ізраїлю 320 ракет. Каже, це етап "помсти" — відео. Терористичне угруповання "Хезболла" заявило про початок "помсти" Ізраїлю за смерть свого головного військового командира Фуада Шукри в Лівані.
ЦАХАЛ своєю чергоюзаявляв, що за 15 хвилин до початку ракетних пусків завдав превентивних ударів по території Лівану, звідки планувалося здійснити атаку (детальніше).
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