Четыре главных новости Украины и мира на 22:00 25 августа
- Беларусь сосредоточивает войска на границе с Украиной. МИД призвал отвести силы. Беларусь под видом учений сосредоточивает значительное количество войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков бывшей Группы Вагнера, сообщило Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины. Ведомство призвало соседей отвести войска и отметило, что в случае нарушения границы военные скопления и объекты в Беларуси станут легитимными целями для ВСУ (подробнее).
- В Краматорске из-под завалов извлекли тело британца. В Reuters сообщали, что там их журналист. Из-за российского ракетного удара по Краматорску 24 августа погиб британский гражданин, еще шесть человек получили ранения, сообщила Донецкая областная прокуратура. Британское агентство Reuters писало, что под завалами находился его сотрудник (подробнее).
- Нардеп Дмитрук незаконно пересек границу, начато расследование – источник. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня же сообщили о подозрении в нападениях на военного и правоохранителя. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет об Артеме Дмитруке (подробнее).
- Хезболла запустила по Израилю 320 ракет. Говорит, это этап "мести" – видео. Террористическая группировка "Хезболла" заявила о начале "мщения" Израилю за смерть своего главного военного командира Фуада Шукры в Ливане.
ЦАХАЛ в свою очередьзаявлял, что за 15 минут до начала ракетных пусков нанес превентивные удары по территории Ливана, откуда планировалось совершить атаку (подробнее).
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