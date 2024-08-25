Четыре главных новости Украины и мира на 22:00 25 августа
Александр Лукашенко (Фото: EPA)
  1. Беларусь сосредоточивает войска на границе с Украиной. МИД призвал отвести силы. Беларусь под видом учений сосредоточивает значительное количество войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков бывшей Группы Вагнера, сообщило Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины. Ведомство призвало соседей отвести войска и отметило, что в случае нарушения границы военные скопления и объекты в Беларуси станут легитимными целями для ВСУ (подробнее).
  2. В Краматорске из-под завалов извлекли тело британца. В Reuters сообщали, что там их журналист. Из-за российского ракетного удара по Краматорску 24 августа погиб британский гражданин, еще шесть человек получили ранения, сообщила Донецкая областная прокуратура. Британское агентство Reuters писало, что под завалами находился его сотрудник (подробнее).
  3. Нардеп Дмитрук незаконно пересек границу, начато расследование – источник. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня же сообщили о подозрении в нападениях на военного и правоохранителя. Собеседник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет об Артеме Дмитруке (подробнее).
  4. Хезболла запустила по Израилю 320 ракет. Говорит, это этап "мести" – видео. Террористическая группировка "Хезболла" заявила о начале "мщения" Израилю за смерть своего главного военного командира Фуада Шукры в Ливане. ЦАХАЛ в свою очередь заявлял, что за 15 минут до начала ракетных пусков нанес превентивные удары по территории Ливана, откуда планировалось совершить атаку (подробнее).

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