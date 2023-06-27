CNN: Американська розвідка знала про всі плани Пригожина, але приховувала це

Представники розвідки США нібито зібрали детальну інформацію щодо планів ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина, проте тримали її у секреті. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

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Зокрема, як зазначено у матеріалі, американські розвідники нібито знали, як та куди планує пересуватися Вагнер на чолі з Пригожиним.

За словами співрозмовників журналістів, інформацію передали лише обраним союзникам, як от високопоставленим британським чиновникам, а не на рівні НАТО. За даними джерел видання, деякі офіційні посадовці НАТО нібито висловили розчарування тим, що США не передали їм ці розвідувальні дані.

Українським офіційним особам ця інформація також не була передана через побоювання, що її можуть перехопити противники.

Секретність, що оточувала ці розвіддані, стала причиною, чому деякі європейські високопосадовці та навіть високопосадовці в уряді США були заскочені зненацька заколотом Пригожина, стверджують джерела журналістів.

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