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CNN: Американская разведка знала о всех планах Пригожина, но скрывала это

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 08:53
CNN: Американская разведка знала о всех планах Пригожина, но скрывала это - Фото
Евгений Пригожин (Скриншот)

Представители разведки США якобы собрали подробную информацию о планах главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, однако держали ее в секрете. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В частности, как отмечено в материале, американские разведчики якобы знали, как и куда планирует передвигаться Вагнер во главе с Пригожиным.

По словам собеседников журналистов, информацию передали только избранным союзникам, например высокопоставленным британским чиновникам, а не на уровне НАТО. По данным источников, некоторые официальные чиновники НАТО якобы выразили разочарование тем, что США не передали им эти разведывательные данные.

Украинским официальным лицам эта информация также не была передана из-за опасений, что ее могут перехватить противники.

Окружавшая эти разведданные секретность стала причиной, почему некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные должностные лица в правительстве США были застигнуты врасплох мятежом Пригожина, утверждают источники журналистов.

Читайте также: Байден впервые отреагировал на "мятеж" Пригожина: Мы непричастны, готовимся к разным сценариям

Милана Головань
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