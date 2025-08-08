CNN дізнався, як працюватиме механізм постачання американської зброї Україні

Американський генерал Гринкевич визначатиме, чи є у Штатів достатньо зброї для продажу європейським союзникам

HIMARS (Ілюстративне фото: Valda Kalnina/EPA)

Міністерство оборони Сполучених Штатів співпрацює з НАТО над розробкою нової системи продажу зброї європейським союзникам, яка потім може бути надана Україні. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Цей механізм, по суті, створить банківський рахунок НАТО, на який союзники зможуть вкладати гроші для придбання зброї у США, розповіли вони.

Президент США Дональд Трамп розповів про цей механізм минулого місяця, коли сказав журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що "ми уклали угоду, за якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони платитимуть за неї. Ми її не купуємо, але ми її вироблятимемо, а вони платитимуть за неї".

Співрозмовники заявили, що, згідно з цією системою, Україна надсилатиме безпосередньо до НАТО список бажаної зброї та техніки. Водночас генерал Алексус Гринкевич, керівник Європейського командування США та військових операцій союзників НАТО, визначатиме, чи є у Штатів достатньо зброї для продажу, перш ніж надсилати список європейським партнерам для потенційної купівлі.

Двоє співрозмовників додали, що члени НАТО працюють над тим, щоб інвестувати для закупівлі зброї для України $10 млрд. Рютте оголосив у вівторок, що союзники вже виділили понад $1 млрд на озброєння України.

Для деяких термінових речей європейські країни погодилися спрямовувати власні запаси безпосередньо в Україну і чекати, доки США їх поповнять. Наприклад, минулого тижня США уклали угоду з Німеччиною, згідно з якою Берлін надасть Києву дві системи Patriot і закупить нові у США, які будуть доставлені відразу після їх спуску з конвеєра.