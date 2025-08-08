CNN узнал, как будет работать механизм поставки американского оружия Украине

Американский генерал Гринкевич будет определять, есть ли у Штатов достаточно оружия для продажи европейским союзникам

HIMARS (Иллюстративное фото: Valda Kalnina/EPA)

Министерство обороны Соединенных Штатов сотрудничает с НАТО над разработкой новой системы продажи оружия европейским союзникам, которая затем может быть предоставлена Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Этот механизм, по сути, создаст банковский счет НАТО, на который союзники смогут вкладывать деньги для приобретения оружия у США, рассказали они.

Президент США Дональд Трамп рассказал об этом механизме в прошлом месяце, когда сказал журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что "мы заключили соглашение, по которому мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него. Мы его не покупаем, но мы будем его производить, а они будут платить за него".

Собеседники заявили, что, согласно этой системе, Украина будет отправлять непосредственно в НАТО список желаемого оружия и техники. В то же время генерал Алексус Гринкевич, руководитель Европейского командования США и военных операций союзников НАТО, будет определять, есть ли у Штатов достаточно оружия для продажи, прежде чем отправлять список европейским партнерам для потенциальной покупки.

Двое собеседников добавили, что члены НАТО работают над тем, чтобы инвестировать для закупки оружия для Украины $10 млрд. Рютте объявил во вторник, что союзники уже выделили более $1 млрд на вооружение Украины.

Для некоторых срочных вещей европейские страны согласились направлять собственные запасы непосредственно в Украину и ждать, пока США их пополнят. Например, на прошлой неделе США заключили соглашение с Германией, согласно которому Берлин предоставит Киеву две системы Patriot и закупит новые у США, они будут доставлены сразу после их спуска с конвейера.