CNN: Пентагон может перенаправить оружие, изготовленное для ВСУ, обратно в арсеналы США

Изменение политики Пентагона может привести к тому, что миллиарды долларов, предназначенные для Украины, направят на пополнение американских запасов

Военные США (Фото: Eric Thayer / EPA)

Министерству обороны США предоставляется возможность перенаправить определенное оружие и оборудование, предназначенные для Украины, обратно в американские арсеналы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, которые прочитали служебную записку руководителя политического отдела Пентагона.

Это кардинальное изменение, которое может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее предназначенные для Украины, будут направлены на пополнение американских запасов, говорится в материале.

Эта служебная записка добавляет еще больше неопределенности в картину статуса поставок американского оружия в Украину накануне возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Даже несмотря на то что Трамп одобрил план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне остается глубокое беспокойство относительно вооружения Киева в войне с Россией за счет американских запасов. Это особенно касается товаров высокого спроса, таких как ракеты-перехватчики, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

В прошлом месяце министр обороны Пит Хегсет приостановил поставки крупной партии оружия в Украину. Тогда он действовал в соответствии с документом Пентагона, написанного заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, известным скептиком в отношении вооружения Украины.

Вскоре после того как пауза стала публичной, Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжать поставки оборонительного оружия Украине. Впоследствии президент США также объявил о соглашении с НАТО о поставках Украине потенциально на миллиарды долларов дополнительного оружия, произведенного США, но оплаченного европейскими союзниками.

Однако служебная записка Колби остается в силе и содержит ранее неизвестное положение, которое позволяет Пентагону перенаправлять оружие обратно в американские арсеналы. Речь идет о вооружении, изготовленном специально для Украины в рамках программы, финансируемой Конгрессом, известной как Инициатива содействия безопасности Украины.

Хотя собеседники сообщают, что пока не было случаев перенаправления оружия, эта мера может лишить Украину американских материалов на миллиарды долларов, которые, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы и годы.

Это также подрывает цель USAI – программы, которая существует уже почти 10 лет и создана Конгрессом с конкретной целью: выделять Пентагону средства на закупку оружия для Украины непосредственно у американских оборонных предприятий.

14 июля 2025 года Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.

19 июля сообщалось, что администрация Трампа будет перераспределять поставки оружия, в частности систем ПВО, союзникам так, чтобы сначала его получили те государства, которые отдают свои запасы Украине.

4 августа Шмыгаль объявил о запуске механизма поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).