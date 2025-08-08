CNN: Пентагон може перенаправити зброю, виготовлену для України, назад до арсеналів США

Зміна політики Пентагону може призвести до того, що мільярди доларів, призначені для України, будуть спрямовані на поповнення американських запасів

Міністерству оборони США надається можливість перенаправити певну зброю та обладнання, призначені для України, назад до американських арсеналів. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, які прочитали службову записку керівника політичного відділу Пентагону.

Це кардинальна зміна, яка може призвести до того, що мільярди доларів, раніше призначені для України, будуть спрямовані на поповнення американських запасів, йдеться у матеріалі.

Ця службова записка додає ще більше невизначеності до картини статусу постачань американської зброї до України напередодні можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Навіть попри те що Трамп схвалив план продажу американської зброї Україні через НАТО, у Пентагоні залишається глибоке занепокоєння щодо озброєння Києва у війні з Росією коштом американських запасів. Це особливо стосується товарів високого попиту, як-от ракети-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої партії зброї до України. Тоді він діяв відповідно до записки Пентагону, написаного заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України.

Невдовзі після того як пауза стала публічною, Трамп скасував рішення Гегсета та пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї Україні. Згодом президент США також оголосив про угоду з НАТО про постачання Україні потенційно на мільярди доларів додаткової зброї, виробленої США, але оплаченої європейськими союзниками.

Однак службова записка Колбі залишається чинним і містить раніше невідоме положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів. Йдеться про озброєння, виготовлене спеціально для України в межах програми, що фінансується Конгресом, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України.

Хоча співрозмовники повідомляють, що поки не було випадків перенаправлення зброї, цей захід може позбавити Україну американських матеріалів на мільярди доларів, які, як очікується, буде поставлено найближчими місяцями та роками.

Це також підриває мету USAI – програми, яка існує вже майже 10 років і створена Конгресом із конкретною метою: виділяти Пентагону кошти на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств.

14 липня 2025 року Трамп заявив, що НАТО та США уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи.

19 липня повідомлялося, що адміністрація Трампа перерозподілятиме постачання зброї, зокрема систем ППО, союзникам так, щоб спершу її отримали ті держави, які віддають свої запаси Україні.

4 серпня Шмигаль оголосив про запуск механізму підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).