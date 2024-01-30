CNN пише, що відповідь США Ірану буде "сильнішою". Але Байден боїться ескалації у регіоні

CNN повідомляє, що США мають надіслати "чіткий сигнал" Ірану, але не спровокувати регіональну війну

Джо Байден (Фото: EPA/Ting Shen)

Американський канал CNN з посиланням на неназваних чиновників написав, що реакція США на атаку проіранських терористів в Йорданії, де загинули троє військових, буде "потужнішою".

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За словами співрозмовників, терористи, яких підтримує Іран, з жовтня 2023 року понад 160 разів атакували військові об'єкти США в Іраку та Сирії.

Зазначається, що найбільша проблема для адміністрації президента Джо Байдена — це відповісти на атаку, не спричинивши регіональної війни.

"Я не думаю, що це було задумано як ескалація. Це той же тип атаки, яку вони робили раніше 163 рази, і у 164 разів їм пощастило", – сказав один із чиновників.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не хочуть війни з Іраном і не прагнуть ескалації.

"Цей напад на вихідних носив ескалаційний характер. Не помиляйтеся з цього приводу. І це вимагає відповіді. Не помиляйтеся з цього приводу. Я не випереджатиму прийняття рішень президента", — заявив чиновник.

Раніше стало відомо, що терористи, яких підтримує Іран, атакували безпілотниками американських військових у Йорданії на кордоні із Сирією. Внаслідок нальоту на базу є троє загиблих та кілька десятків поранених.

Видання Bloomberg з посиланням на "людину, знайому з позицією США", пише, що американська армія може завдати удару по Ірану після атаки терористів на військову базу в Йорданії, але без визнання своєї причетності.

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