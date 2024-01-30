CNN пишет, что ответ США Ирану будет "более мощным". Но Байден боится эскалации в регионе

CNN сообщает, что США должны послать "четкий сигнал" Ирану, но не спровоцировать региональную войну

Джо Байден (Фото: EPA/Ting Shen)

Американский канал CNN со ссылкой на неназванных чиновников написал, что реакция США на атаку проиранских террористов в Иордании, где погибли трое военных, будет "более мощной".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам собеседников, террористы, которых поддерживает Иран, с октября 2023 года более 160 раз атаковали военные объекты США в Ираке и Сирии.

Отмечается, что самая большая проблема для администрации президента Джо Байдена — это ответить на атаку, не вызвав региональной войны.

"Я не думаю, что это было задумано как эскалация. Это тот же тип атаки, которую они совершали раньше 163 раза, и в 164 раз им повезло", — сказал один из чиновников.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотят войны с Ираном и не стремятся к эскалации.

"Это нападение на выходных носило эскалационный характер. Не заблуждайтесь по этому поводу. И это требует ответа. Не заблуждайтесь по этому поводу. Я не буду опережать принятие решений президента", — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что террористы, которых поддерживает Иран, атаковали беспилотниками американских военных в Иордании на границе с Сирией. В результате налета на базу есть трое погибших и несколько десятков раненых.

Издание Bloomberg со ссылкой на "человека, знакомого с позицией США", пишет, что американская армия может нанести удар по Ирану после атаки террористов на военную базу в Иордании, но без признания своей причастности.

13 января американские войска нанесли повторные удары по радиолокационной станции йеменских хуситов: смотрите видео.

Читайте также: Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть в Красном море – Reuters