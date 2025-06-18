CNN: США розгорнуть третій авіаносець ближче до Ізраїлю
Авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford планують перемістити наступного тижня у східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю. Про це CNN повідомив американський посадовець і ще двоє поінформованих співрозмовників.
Розміщення цієї авіаносної групи, ймовірно, відбудеться у східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном.
Водночас ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід – він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього, зазначають співрозмовники.
За даними CNN, кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.
17 червня газета The New York Times писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.
Два іранськІ посадовці підтвердили, що країна атакуватиме американські бази на Близькому Сході, починаючи з тих, що в Іраку, якщо Штати приєднаються до конфлікту.
- 16 червня WSJ повідомляло, що Іран через посередників сигналізує, що прагне деескалації та відновлення переговорів.
- 17 червня Трамп заявив, що вимагає беззастережної капітуляції від Ірану, і натякнув на можливу ліквідацію верховного лідера країни.
- 18 червня Трамп заявив, що ніхто не знає, що він збирається зробити. Малося на увазі можливе військове втручання Сполучених Штатів в Іран.