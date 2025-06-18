CNN: США развернут третий авианосец ближе к Израилю

Авианосец USS Gerald R. Ford (Фото: ru.wikipedia.org)

Авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford планируют переместить на следующей неделе в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля. Об этом CNN сообщило американское чиновник и еще двое проинформированных собеседников.

Размещение этой авианосной группы, вероятно, состоится в восточной части Средиземного моря вблизи Израиля из-за обострения конфликта с Ираном.

В то же время еще один американский авианосец следует на Ближний Восток – он либо заменит USS Carl Vinson, либо присоединится к нему, отмечают собеседники.

По данным CNN, корабли этого класса несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от угроз с воздуха, морской поверхности и воды.

17 июня газета The New York Times писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.

Два иранских чиновника подтвердили, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что в Ираке, если Штаты присоединятся к конфликту.