CNN: США развернут третий авианосец ближе к Израилю
Авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford планируют переместить на следующей неделе в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля. Об этом CNN сообщило американское чиновник и еще двое проинформированных собеседников.
Размещение этой авианосной группы, вероятно, состоится в восточной части Средиземного моря вблизи Израиля из-за обострения конфликта с Ираном.
В то же время еще один американский авианосец следует на Ближний Восток – он либо заменит USS Carl Vinson, либо присоединится к нему, отмечают собеседники.
По данным CNN, корабли этого класса несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от угроз с воздуха, морской поверхности и воды.
17 июня газета The New York Times писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.
Два иранских чиновника подтвердили, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что в Ираке, если Штаты присоединятся к конфликту.
- 16 июня WSJ сообщало, что Иран через посредников сигнализирует, что стремится к деэскалации и возобновлению переговоров.
- 17 июня Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны.
- 18 июня Трамп заявил, что никто не знает, что он собирается сделать. Имелось в виду возможное военное вмешательство Соединенных Штатов в Иран.