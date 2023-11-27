Данілов: Росія активізувала шпигунську мережу в Україні, домагається "розколу" влади

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю британській The Times заявив, що Росія активізувала в Україні шпигунську мережу і намагається "вбити клин" між військовим та політичним керівництвом країни.

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Він наголосив, що росіяни намагаються "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення", скористувавшись нібито "конфліктом" у вищому військово-політичному керівництві.

Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні".

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про "конфлікт" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

"Вони розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом", – резюмував Данілов.

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки від СН Мар’яна Безугла вважає, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Залужний не зміг надати план задуму на 2024 рік. Член оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив LIGA.net, що випад Безуглої слід сприймати як спробу дискредитації Залужного.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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