Данилов: Россия активизировала шпионскую сеть в Украине, добивается "раскола" власти

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью британской The Times заявил, что Россия активизировала в Украине шпионскую сеть и пытается "вбить клин" между военным и политическим руководством страны.

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Он подчеркнул, что россияне пытаются "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения", воспользовавшись якобы "конфликтом" в высшем военно-политическом руководстве.

Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.

"Они понимают, что не могут выиграть военным путем, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом", – резюмировал Данилов.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности от СН Марьяна Безуглая считает, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждает, что главнокомандующий ВСУ Залужный не смог предоставить план замысла на 2024 год. Член оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил LIGA.net, что выпад Безуглой следует воспринимать как попытку дискредитации Залужного.

7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщения успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал Министр обороны.

В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вброс о якобы конфликте главкома с президентом.

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