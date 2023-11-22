Данілов: Корисні ідіоти та агентура РФ розганяють фейк про конфлікт у керівництві України

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія розганяє фейк про конфлікт у військово-політичному керівництві України. Про це він написав у колонці для УП.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у ході реалізації плану внутрішнього хаосу в Україні через агентурні канали та "корисних ідіотів" Кремль проводить інформаційну кампанію зі штучного створення та демонстрації нібито "конфлікту" у вищому військово-політичному керівництві.

У тій самій колонці урядовець заявив, що Росія хоче влаштувати в Україні громадянське протистояння та описав заходи, які має намір здійснити Москва.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військові мають право піти у політику, проте тоді вони не повинні займатися війною.

"Якщо ви керуєте війною, пам'ятаючи про те, що завтра ви займатиметеся політикою або виборами, то на словах і на лінії фронту ви поводитеся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала Залужного і всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії — і все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти", — сказав президент.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт главкому з президентом.

Читайте також: Єрмак: Я не чув, щоб Зеленський хотів замінити Залужного. Такої інформації у мене немає

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.