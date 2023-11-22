Данілов: Путін хоче влаштувати громадянське протистояння в Україні. Але й вибори згодяться

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Кремль хоче влаштувати в Україні громадянське протистояння. Про це він написав у колонці для УП.

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За його словами, російські аналітики розробили план дестабілізації України під час війни на виснаження, оскільки без створення хаосу досягнення військових цілей РФ неможливе.

Він зазначив, що ідеальна ситуація для диктатора Володимира Путіна — це повернення України до стану анархії, в якому вона опинилася у 1917-1921 роках.

Данілов заявив, що ворог максимально активізує військовий тиск на ключових ділянках фронту, паралельно через соціальні мережі розганяються панічні настрої про "величезні втрати", "провал мобілізації", "військову корупцію" та "вичерпання людського ресурсу".

Ще одним кроком урядовець назвав ракетний терор у зимовий період.

"Усі ці заходи в комплексі мають створити негативний суспільний фон, посіяти зневіру та депресію, збільшити кількість готових до компромісів та зменшити тих, хто впевнений у перемозі, підвести до думки про необхідність заміни влади. Створення для центральній владі умов неможливості подальшого утримання ситуації під контролем та загроза соціального вибуху в столиці й поширення протестів на регіони – заміна влади. За такого плану громадянське протистояння – найкращий сценарій для Кремля, але й вибори теж стануть у пригоді. За російським задумом, внаслідок виборів вдасться відродити та провести в український парламент "п'яту колону", виборчий список якої формується у нас на очах з різних "коуч-диверсантів", "фахівців" з "хороших русских", захисників російської мови, "жінок за мир" та "чоловіків проти війни", — заявив секретар РНБО.

Все це, на його думку, має призвести до підриву внутрішньої єдності в Україні, що зруйнує підтримку Заходу та підірве моральний дух Сил оборони.

"Жодна нова владна команда, на думку путінських аналітиків, не зможе в короткий час ліквідувати політичний розкол, реалізувати реформи та зберегти підтримку Заходу, який буде поставлений перед фактом неможливості підтримки контактів із владою, яка перебуває в стані перманентної турбулентності та хаосу управління. Отже, залишається єдиний вихід для Брюсселя та Вашингтона – звернення до Москви із визнанням власних помилок в українському питанні та де-юре визнання прав Росії в Україні як виключно зону російських інтересів", — наголосив він.

Резюмуючи, Данілов написав, що все це поки фантазії Кремля, проте недооцінювати загрозу не варто, а українські спецслужби вже працюють над протидією.

Раніше президент Зеленський сказав, що Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента.

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10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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