Данилов: Путин хочет устроить гражданское противостояние в Украине. Но и выборы сгодятся

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Кремль хочет устроить в Украине гражданское противостояние. Об этом он написал в колонке для УП.

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По его словам, российские аналитики разработали план дестабилизации Украины во время войны на истощение, так как без создания хаоса достижение военных целей РФ невозможно.

Он отметил, что идеальная ситуация для диктатора Владимира Путина — это возвращение Украины в состояние анархии, в котором она оказалась в 1917-1921 годах.

Данилов заявил, что враг максимально активизирует военное давление на ключевых участках фронта, параллельно через социальные сети разгоняются панические настроения об "огромных потерях", "провале мобилизации", "военной коррупции" и "исчерпании человеческого ресурса".

Еще одним шагом чиновник назвал ракетный террор в зимний период.

"Все эти мероприятия в комплексе должны создать негативный общественный фон, посеять уныние и депрессию, увеличить количество готовых к компромиссам и уменьшить тех, кто уверен в победе, подвести к мысли о необходимости замены власти. Создание центральной власти условий невозможности дальнейшего удержания ситуации под контролем и под угрозой социального взрыва в столице и распространение протестов на регионы – замена власти. При таком плане гражданское противостояние – наиболее предпочтительный сценарий для Кремля, но и выборы тоже пригодятся. По российскому замыслу, в результате выборов удастся возродить и провести в украинский парламент "пятую колонну", избирательный список которой формируется у нас на глазах из разных "коуч-диверсантов", "специалистов" по "хорошим русским", защитникам русского языка, "женщин за мир" и "мужчин против войны", — заявил секретарь СНБО.

Все это, по его мнению, должно привести к подрыву внутреннего единства в Украине, что разрушит поддержку Запада и подорвет моральный дух Сил обороны.

"Ни одна новая властная команда, по мнению путинских аналитиков, не сможет в короткое время ликвидировать политический раскол, реализовать реформы и сохранить поддержку Запада, который будет поставлен перед фактом невозможности поддержки контактов с властью, которая находится в состоянии перманентной турбулентности и хаоса управления. Следовательно, остается единственный выход для Брюсселя и Вашингтона – обращение в Москву с признанием собственных ошибок в украинском вопросе и де-юре признания прав России на Украине как исключительно зону российских интересов", — подчеркнул он.

Резюмируя, Данилов написал, что все это — пока фантазии Кремля, однако недооценивать угрозу не стоит, а украинские спецслужбы уже работают над противодействием.

Ранее президент Зеленский сказал, что Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать силовое смещение президента.

Зеленский: РФ хочет свергнуть меня до конца 2023 года. Будут использовать все инструменты.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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