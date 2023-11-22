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Данилов: Полезные идиоты и агентура РФ разгоняют фейк о конфликте в руководстве Украины

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22.11.2023, 13:43
Данилов: Полезные идиоты и агентура РФ разгоняют фейк о конфликте в руководстве Украины - Фото
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия разгоняет фейк о конфликте в военно-политическом руководстве Украины. Об этом он написал в колонке для УП.

По его словам, в ходе реализации плана внутреннего хаоса в Украине через агентурные каналы и "полезных идиотов" Кремль проводит информационную кампанию по искусственному созданию и демонстрации якобы "конфликта" в высшем военно-политическом руководстве. 

В той же колонке чиновник заявил, что Россия хочет устроить в Украине гражданское противостояние и описал меры, которые собирается предпринять Москва. 

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военные имеют право пойти в политику, однако тогда они не должны заниматься войной.

"Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти", — сказал президент.

  • Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
  • 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.
  • В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

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Дмитрий Гриниченко
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