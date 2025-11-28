Defense Express: У Росії після запуску вибухнула ракета, ймовірно, "Сармат"

Після вибуху в Ясному здійнявся дим незвичного кольору, що може свідчити про токсичність палива застосованої ракети

Запуск ракети (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У п’ятницю, 28 листопада, у місті Ясне Оренбурзької області Росії стався вибух ракети. Портал Defense Express повідомив, що, ймовірно, йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", яка вибухнула після пуску.

У матеріалі йдеться, що останній пуск ракети РС-28 "Сармат" закінчився вибухом прямо у шахті, тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування в Ясне. А цього разу, за припущеннями аналітиків, ракета вибухнула після старту.

На наявних у соціальних мережах кадрах видно, як вона падає майже одразу після старту та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму незвичного кольору.

За інформацією аналітиків Defense Express, такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами "аміл" та "гептил".

Вони додали, що саме ці компоненти використовується у паливі низки радянських та тепер російських ракет. Найбільш відомою з яких є "Протон". І після того, як ці ракети також падали та вибухали, з'являвся саме такий дим незвичного кольору.

Також аналітики зазначили, що поряд з Ясним знаходиться так званий космодром чи правильніше – пускова база з аналогічною назвою.

Він є частиною позиційного району "Домбаровський" 13 дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воєвода", що більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на "Сармат".

ДОВІДКА Ракета РС-28 "Сармат" – це важка міжконтинентальна балістична ракета РФ, створена для заміни радянських систем і декларована як носій кількох ядерних боєголовок із можливістю прориву ПРО. Після першого успішного запуску у 2022 році програма випробувань неодноразово стикалася із серйозними проблемами. За даними відкритих джерел, щонайменше кілька запусків закінчилися аваріями, зокрема вибухами в районі стартових позицій. Один з останніх тестів завершився детонацією ракети просто в шахті, що призвело до її руйнування та утворення великого кратера. Часті технічні збої й затримки підривають заявлені Росією плани щодо швидкого введення "Сармата" на бойове чергування.