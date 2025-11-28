Defense Express: В России после запуска взорвалась ракета, вероятно, "Сармат"
В пятницу, 28 ноября, в городе Ясное Оренбургской области России произошел взрыв ракеты. Портал Defense Express сообщил, что, вероятно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая взорвалась после пуска.
В материале говорится, что последний пуск ракеты РС-28 "Сармат" закончился взрывом прямо в шахте, поэтому россияне, вероятно, перенесли испытания в Ясное. А на этот раз, по предположениям аналитиков, ракета взорвалась после старта.
На имеющихся в социальных сетях кадрах видно, как она падает почти сразу после старта и взрывается, подняв в небо огромный столб дыма необычного цвета.
По информации аналитиков Defense Express, такой цвет присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Так называемую пару азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, которые более известны под названиями "амил" и "гептил".
Они добавили, что именно эти компоненты используются в топливе ряда советских и теперь российских ракет. Наиболее известной из которых является "Протон". И после того, как эти ракеты также падали и взрывались, появлялся именно такой дым необычного цвета.
Также аналитики отметили, что рядом с Ясным находится так называемый космодром или правильнее – пусковая база с аналогичным названием.
Он является частью позиционного района "Домбаровский" 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ, которая эксплуатирует Р-36М2 "Воевода", более известную под западным обозначением "Сатана". Также именно она должна перевооружиться на "Сармат".
Ракета РС-28 "Сармат" – это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РФ, созданная для замены советских систем и декларируемая как носитель нескольких ядерных боеголовок с возможностью прорыва ПРО. После первого успешного запуска в 2022 году программа испытаний неоднократно сталкивалась с серьезными проблемами.
По данным открытых источников, по меньшей мере несколько запусков закончились авариями, в частности взрывами в районе стартовых позиций. Один из последних тестов завершился детонацией ракеты прямо в шахте, что привело к ее разрушению и образованию большого кратера. Частые технические сбои и задержки подрывают заявленные Россией планы по быстрому вводу "Сармата" на боевое дежурство.
- 22 октября Россия провела "ядерные учения" и запустила, в частности, ракету "Ярс" по полигону на границе с США.
- 26 октября в Генштабе РФ сообщили Путину, что 21 октября была испытана крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, которая якобы пролетела 14 000 км за 15 часов. Трамп отреагировал на это и заявил, что лучше бы Россия занялась завершением войны против Украины.
- В ЦПД считают, что испытания Россией "Посейдона" и "Буревестника" – это попытка Кремля запугать союзников Украины.
