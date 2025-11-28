Defense Express: В России после запуска взорвалась ракета, вероятно, "Сармат"

После взрыва в Ясном поднялся дым необычного цвета, что может свидетельствовать о токсичности топлива примененной ракеты

Запуск ракеты (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В пятницу, 28 ноября, в городе Ясное Оренбургской области России произошел взрыв ракеты. Портал Defense Express сообщил, что, вероятно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая взорвалась после пуска.

В материале говорится, что последний пуск ракеты РС-28 "Сармат" закончился взрывом прямо в шахте, поэтому россияне, вероятно, перенесли испытания в Ясное. А на этот раз, по предположениям аналитиков, ракета взорвалась после старта.

На имеющихся в социальных сетях кадрах видно, как она падает почти сразу после старта и взрывается, подняв в небо огромный столб дыма необычного цвета.

По информации аналитиков Defense Express, такой цвет присущ только ракетам, которые используют довольно токсичное топливо. Так называемую пару азотный тетраоксид и несимметричный диметилгидразин, которые более известны под названиями "амил" и "гептил".

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Они добавили, что именно эти компоненты используются в топливе ряда советских и теперь российских ракет. Наиболее известной из которых является "Протон". И после того, как эти ракеты также падали и взрывались, появлялся именно такой дым необычного цвета.

Также аналитики отметили, что рядом с Ясным находится так называемый космодром или правильнее – пусковая база с аналогичным названием.

Он является частью позиционного района "Домбаровский" 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ, которая эксплуатирует Р-36М2 "Воевода", более известную под западным обозначением "Сатана". Также именно она должна перевооружиться на "Сармат".

СПРАВКА Ракета РС-28 "Сармат" – это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РФ, созданная для замены советских систем и декларируемая как носитель нескольких ядерных боеголовок с возможностью прорыва ПРО. После первого успешного запуска в 2022 году программа испытаний неоднократно сталкивалась с серьезными проблемами. По данным открытых источников, по меньшей мере несколько запусков закончились авариями, в частности взрывами в районе стартовых позиций. Один из последних тестов завершился детонацией ракеты прямо в шахте, что привело к ее разрушению и образованию большого кратера. Частые технические сбои и задержки подрывают заявленные Россией планы по быстрому вводу "Сармата" на боевое дежурство.