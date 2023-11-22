Демілітаризовано 850 окупантів, 7 танків, 14 БМП та 17 артилерійських систем РФ – Генштаб

Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 850 осіб, знищено також сім танків, 14 БМП і 17 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 320 670 (+850);

→ танків – 5446 (+7);

→ бойових броньованих машин – 10188 (+14);

→ артилерійських систем – 7769 (+17);

→ РСЗВ – 899;

→ засобів ППО – 589 (+1);

→ літаків – 323;

→ гелікоптерів – 324;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13);

→ крилатих ракет – 1564;

→ кораблів/катерів – 22;

→ підводних човнів — 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 159 (+25);

→ спеціальної техніки – 1105 (+7).

20 листопада в Генштабі повідомили, що ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, росіяни контратакують та перекидають резерви.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

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