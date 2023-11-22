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Демілітаризовано 850 окупантів, 7 танків, 14 БМП та 17 артилерійських систем РФ – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 08:00
Демілітаризовано 850 окупантів, 7 танків, 14 БМП та 17 артилерійських систем РФ – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 850 осіб, знищено також сім танків, 14 БМП і 17 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 320 670 (+850);
→ танків – 5446 (+7);
→ бойових броньованих машин – 10188 (+14);
→ артилерійських систем – 7769 (+17);
→ РСЗВ – 899;
→ засобів ППО – 589 (+1);
→ літаків – 323;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13);
→ крилатих ракет – 1564;
→ кораблів/катерів – 22;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 159 (+25);
→ спеціальної техніки – 1105 (+7).

Военные потери армии РФ на 22 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

20 листопада в Генштабі повідомили, що ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, росіяни контратакують та перекидають резерви.

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Сергій Бережний
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